Detto Fatto, in onda su Rai2 dal 2013 potrebbe essere ad un passo dalla chiusura definitiva. Secondo le indiscrezioni pubblicate tra le pagine del settimanale Oggi, da stamattina in edicola, questa potrebbe essere l’ultima stagione.

Detto Fatto, in onda dal 2013, ha debuttato in TV condotto da Caterina Balivo. Successivamente il format è finito tra le mani di Bianca Guaccero che lo conduce ancora.

Non c’è alcuna ufficialità sulla chiusura del format e sono anni, ormai, che girano queste indiscrezioni: come andrà a finire?

Dopo la polemica su come fare la spesa in modo sexy, Detto Fatto è stato chiuso per alcuni giorni.

Tornando in onda, Bianca Guaccero si è anche commossa:

Buon pomeriggio a tutti. Sono molto emozionata, ma anche molto felice di essere qui. Quello appena trascorso è stato un periodo molto difficile per tutti noi, sia io che tutta quanta la mia squadra lo abbiamo vissuto come una grande opportunità per crescere, per migliorare, così come ogni giorno facciamo. Da oggi lo faremo ancora di più. Ci scusiamo per quello che è accaduto. Per fortuna, come dice la nostra sigla, Detto Fatto è qua.