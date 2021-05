Denise Pipitone non è in Ecuador: parla la ragazza che le somiglia “fake news, io brasiliana”

In apertura di Chi l’ha visto, oggi si è tornati a parlare del caso di Denise Pipitone con una importante smentita. La ragazza che si diceva fosse dell’Ecuador non è la piccola di Mazara Del Vallo scomparsa il primo settembre 2004. A dirlo è la stessa giovane chiamata in causa dopo la russa Olesya. Smentita subito, dunque, anche l’ennesima segnalazione.

Denise Pipitone, smentita la pista della ragazza in Ecuador

Sui social qualcuno aveva segnalato la presenza in Ecuador di una ragazza somigliante in modo impressionante alla piccola Denise Pipitone. Chi l’ha visto è riuscita a contattare la ragazza in questione alla quale ha spiegato l’intera vicenda.

La giovane, che in realtà ha 29 anni, ha spiegato di chiamarsi Maria Grazia e di vivere in Brasile e non in Ecuador. Ha ammesso anche lei la somiglianza con Denise ma, pur non conoscendo la storia, ha ribadito di non essere lei. Maria Grazia ha aggiunto:

Sono sempre stata in Brasile, dal quale non mi sono mai allontanata. Vivo con i miei genitori. Ho ventinove anni, ma è una notizia falsa. Non ho mai avuto contatti con nessuno fuori dal Brasile, e non sono mai stata in Italia.

Crolla, dunque, anche questa pista sebbene fosse venuto fuori che la giovane ecuadoriana avesse la stessa età di Denise ed anche lo stesso nome. Fake news, quindi, come spiegato dalla diretta interessata contattata in video chiamata dall’inviata del programma di Federica Sciarelli.