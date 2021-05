Una nuova segnalazione su Denise Pipitone, questa volta dall’Ecuador. Dopo il caso della giovane ragazza russa, Olesya Rostova, in seguito alla quale si sono riaccesi i riflettori sul giallo della bambina scomparsa da Mazara Del Vallo 17 anni fa, ecco che arriva un’altra segnalazione dall’estero legata ad una somiglianza incredibile.

Denise Pipitone è in Ecuador? Nuova segnalazione

Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 è stata trasmessa una foto che aprirebbe ad un nuovo mistero: si tratta di una ragazza molto somigliante a Denise Pipitone. Eppure sulla sua identità e provenienza si resta molto sul generico. Come spiega Fatto Quotidiano, non è chiaro se la foto in questione sia autentica né quanti anni abbia e quale sia la fonte dello scatto – si suppone sia una ventenne – così come il luogo esatto (si resta in un generico Ecuador).

Stando a quanto riferito a Pomeriggio 5, gli inquirenti starebbero indagando sulla segnalazione anche se potrebbe trattarsi dell’ennesimo fuoco di paglia.

A quanto pare la ragazza in questione avrebbe la medesima età di Denise nonché lo stesso nome. Piera Maggio e il suo avvocato Giacomo Frazzitta avrebbero ricevuto diverse foto della giovane presunta sudamericana. Al momento tuttavia pare che la segnalazione non sia stata comunicata dal legale alla procura di Marsala che si sta occupando del caso.

Allo stato attuale, salvo smentite, sembrerebbero indagati Anna Corona e Giuseppe Della Chiave. Una fuga di notizie, questa, comunicata la scorsa settimana nel corso di Quarto Grado e di cui la famiglia della bambina scomparso ne sarebbe venuta a conoscenza solo dalla tv.