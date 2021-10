Delia Duran intervistata tra le pagine di Chi Magazine, ha parlato di Alex Belli, attuale concorrente del Grande Fratello Vip alle prese con questa nuova avventura televisiva.

Delia Duran parla della lite tra Alex Belli e Samy e svela se teme qualcuno

La moglie di Alex Belli ha commentato il litigio tra il marito e Samy Youseef: “Per avere una reazione così nervosetta, conoscendo Alex, o gli hanno ridotto le sigarette o Samy ha tirato troppo la corda: continuava a rompergli le scatole, a stargli addosso perché si è offeso quando gli ha chiesto di fare silenzio e alla fine Alex è esploso”.

Delia ha anche confessato se si sente, o meno, “minacciata” da qualche ragazza della Casa:

Ci sono ragazze molto belle e capisco che gli uomini siano sensibili, lo sono anch’io come donna. Per dire, Soleil mi piace moltissimo, o anche Sophie. Però nessuna per ora mi dà fastidio, perché non vedo malizia né da parte loro né da parte di Alex. Alex è il sogno di ogni donna, ha tutto: è il più bello, è sexy, ha una voce pazzesca… Basterebbe guardarlo per innamorarsene, poi se ti parla o se canta per te perdi completamente la testa. lo l’ho persa e capisco chi mi invidia!

Alex nella Casa del Grande Fratello Vip ha raccontato anche un suo grande dolore, quello per non essere ancora riuscito a diventare padre:

È stato un momento toccante. Sapevo che l’ex moglie aveva dei problemi di fertilità, ma non sapevo che fosse finita per quello. Abbiamo fatto degli esami e io sono a posto, mentre lui ha qualche difficoltà, anche se non grave. Un figlio è il sogno di tutti e due, la cosa più bella per una coppia che si ama e se viene in maniera naturale bene, altrimenti andremo a fare l’inseminazione artificiale e lotteremo finché possibile per averlo. Però se a un certo punto dovremo arrenderci per problemi seri, sono certa che continuerò ad amarlo alla follia. Ci stiamo provando solo da due mesi prima che iniziasse il Grande Fratello Vip, quindi ancora non siamo preoccupati. Ma appena uscirà ci metteremo al lavoro e sarà la nostra priorità.

In ultimo, Delia Duran ha svelato se entrebbe nella Casa con Alex Belli:

Se mi proponessero di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip? Credo di no, questo è il suo percorso e io non voglio interferire troppo. Sta facendo un’esperienza di vita bellissima, che è un gioco, ma anche lavoro e mischiarlo alla nostra vita privata potrebbe essere molto pericoloso. E poi abbiamo già fatto Temptation Island e non è stato facile.