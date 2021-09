Delia Duran ha sbottato a meno di 24 ore dall’ingresso di Alex Belli nella Casa del Grande Fratello Vip, attaccando le principesse etiopi (che hanno scherzato con il marito durante il loro ingresso) e Sophie Codegoni.

Clarissa, Jessica e Lulù hanno chiesto ad Alex Belli se fosse un traditore, chiedendogli pure di mostrare gli addominali. Anche Sophie Codegoni si è esposta a pochi giorni dal suo ingresso al GF Vip:

Proprio per questo motivo, Delia Duran ha deciso di chiarire le cose, mostrandosi infastidita per gli apprezzamenti che il marito ha ricevuto:

Ma voi in Italia che visione avete del matrimonio? Significa ancora qualcosa? Al mio paese non funziona così. Mio marito è entrato nella Casa perché vuole costruire un futuro per la nostra famiglia. Non è andato lì per allettare e rallegrare ogni tipo di donna insoddisfatta e in cerca di popolarità mascherata da amore. Come ti permetti, Sophie Codegoni! Come si permettono “le tre principesse”. Se questa è la piega della trasmissione, entro nella Casa e me lo porto via. Così vi faccio vedere di che pasta sono fatte le Venezuelane!