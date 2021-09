In attesa del suo ingresso dalla porta rossa del Grande Fratello Vip, Alex Belli inizia a regalarci momenti di puro trash tra le pagine del settimanale DiPiù. L’attore ha intrapreso un inedito botta e risposta epistolare con la moglie Delia Duran. Lui ha accusato la consorte di spiarlo, lei gli ha chiesto un figlio. La soap opera familiare approderà al GF Vip?

Alex Belli e Delia Duran, botta e risposta sul settimanale DiPiù

Una settimana fa Alex Belli si è lamentato attraverso le pagine di DiPiù ed a mezzo lettera dell’eccessiva gelosia della moglie che avrebbe potuto, a lungo andare, compromettere il loro matrimonio. A tal proposito il futuro Vippone aveva scritto:

Delia, che bisogno hai di spiarmi? Con te sono un libro aperto. Mi sento continuamente messo sotto esame, come se dovessi sempre giustificarmi, e questo potrebbe scalfire il nostro amore. Non voglio correre questo pericolo. Io sono tuo e di nessun’altra. Non roviniamo tutto, non mettiamo in pericolo il nostro matrimonio per queste sciocchezze, queste tue paure senza senso.

Tutto era nato da un equivoco prima delle vacanze estive: Alex Belli aveva comprato una giacca poi risultata troppo larga e l’aveva portata in negozio per farla stringere. La commessa gli avrebbe lasciato un bigliettino con il suo numero di telefono pregandolo di avvisarla prima di passare a ritirare il capo. Per Delia però, quel bigliettino sarebbe stata la prova di un tradimento. La donna avrebbe contattato la commessa fingendosi il marito, poi tra le due sarebbe volta qualche parola di troppo e per l’imbarazzo Belli avrebbe preferito lasciare la giacca in negozio.

La replica di Delia Duran

Adesso sarebbe arrivata tra le pagine dello stesso settimanale anche la replica di Delia Duran:

Visto che conosci questo mio lato fragile, invece di attaccarmi e criticarmi per la possessività che trovi eccessiva, cerca di essere più dolce, più comprensivo: voglio superarla con il tuo aiuto, non ho bisogno di critiche ma di sostegno.

La donna ha poi fatto una accorata e importante richiesta al marito. Per lei sarebbe arrivato il momento di diventare madre:

È arrivato il momento di parlarne seriamente: sarebbe un sogno, il perfetto coronamento del nostro amore. Un grande amore che non deve avere ombre.

Cari Alex e Delia, siamo certe che a breve avrete la possibilità di risolvere tutto confrontandovi faccia a faccia. Tra le quattro mura di Casa. Non la vostra ovviamente.