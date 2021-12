Delia Duran asfalta Alex e Soleil: “Trattata senza pietà, lei una provocatrice”

Delia Duran ha rotto il silenzio nelle ultime ore, dopo l’uscita di Alex Belli dalla spiatissima Casa del Grande Fratello Vip. Lo ha fatto durante una telefonata-sfogo con Roberto Alessi, giornalista e direttore di Novella 2000, nel corso della quale ha commentato quello che è successo tra il marito e Soleil Sorge ma anche le foto di Whoopsee che la immortalano insieme ad un altro uomo in atteggiamenti intimi.

Delia Duran, lo sfogo su Alex Belli e Soleil Sorge

Cosa significa per lei la paparazzata con un altro ragazzo? Delia Duran ne ha parlato con Roberto Alessi al quale ha dichiarato:

Non sono certo la dimostrazione che io ho cambiato idea, che considero come Alex la nostra storia come quella di una coppia aperta. Sia lui sia io siamo cattolici. Sono dimagrita, ho sofferto, sono stata umiliata.

Il misterioso ragazzo che bacia è “un amico”, dice, che Alex non conosce e con il quale, ammette, “sono andata oltre al bacio a stampo”. Alex di contro finge di non essere geloso ma a detta della moglie lo sarebbe moltissimo. Ma cosa rappresenta, dunque, questo ragazzo per lei?

Lui vuole essere libero? Bene, adesso lo sono anch’io […] sarà una lezione di vita per lui, l’ho ripagato con la stessa moneta.

Delia non poteva poi non citare la donna che avrebbe fatto perdere la testa a suo marito:

Sono stata trattata senza pietà, compresa da quella Solei. Quella Soleil è una provocatrice. Sì, l’ha provocato, lui è caduto nel gioco. Non ha rispetto per le donne.

Adesso che Alex Belli è stato squalificato dal GF Vip, cosa accadrà? Delia ha le idee chiare: