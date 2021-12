Alex Belli e Delia Duran oggi erano insieme a Roma. Dopo la puntata del Grande Fratello Vip con tanto di squalifica del man del game che ha violato le regole anti Covid, la coppia ha concluso il suo show senza separarsi.

A pubblicare le immagini “incriminate” è Deianira Marzano: “In questo momento Alex e Delia a Termini, insieme” ha segnalato un utente Instagram all’appassionata di gossip.

E così, dopo un colpo di scena da vero professionista, Alex Belli e Delia Duran, attualmente non avrebbero alcuna intenzione di separarsi.

Nonostante le presunte corna reciproche, il rapporto tra Alex e Delia starebbe andando ipoteticamente avanti mentre Soleil Sorge raccoglie i cocci dentro la Casa del Grande Fratello Vip.

Uscita di scena niente male e che dimenticheremo difficilmente.

L’unica cosa che doveva fare Soleil era preoccuparsi del “ragazzo” che ha fuori e non doveva preoccuparsi lei di Delia e del matrimonio di Alex e Delia.. Di quello doveva pensarci Alex. Siamo nel 2021 Baby #gfvip pic.twitter.com/ROYudQdrQ8

Delia (per l’ennesima volta) ospite al GFvip per dire ad Alex che la loro storia è finita: choc ma chi se lo aspettavaaaaaaaaaa. Seguiranno i prossimi giorni di pseudo dolore di Alex che dirà di voler uscire ma non lo farà fino a poi iniziare la storia con Soleil

— [Righetto] (@Ri_Ghetto) December 13, 2021