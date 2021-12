Alex Belli ha prodotto la prima soap opera italiana all’interno di un game. Il man della TV è uscito dal Grande Fratello Vip sottobraccio a Delia Duran, lasciando Soleil piangere le pene dell’inferno. Se la trama vi ha fatto venire i brividi e la pelle d’oca, proseguite pure per nuove emozioni ai limiti del trash (ma occhio al bollino rosso).

Delia Duran e l’accusa “sconvolgente” ad Alex Belli

Delia Duran, rimproverando Alex Belli per la sua estrema vicinanza a Soleil Sorge, si è lasciata scappare un dettaglio che non è sfuggito all’attento popolo della rete, che ne ha condiviso una parte proprio sui social.

Ecco il VIDEO a seguire (e la spiegazione subito dopo).

ditemi che non ho capito quello che ho capito #gfvip pic.twitter.com/aWCnRxQAZa — trashbiccis (@trashbiccis) December 13, 2021

Cosa dice Delia? Ve lo spieghiamo subito, abbiate fede.

“Hai trombat* coño de tu madre”, che in spagnolo significa “figlio di putt*na”. Ricapitolando? “Hai trombat* figlio di puttan*”.

Alex Belli non ha negato, ed anzi, ha domandato alla moglie se si fosse realmente visto tutto. Anche Soleil Sorge su questo punto non ha fatto alcun passo indietro, confermando – in qualche modo – la colorita affermazione di Delia Duran.

“Non me lo sarei ripreso neanche sotto tortura”. Sonia dice la sua sul ricongiungimento tra Alex e Delia. #GFVIP pic.twitter.com/a7XOnRaZh8 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 13, 2021