Dayane Mello dopo il Grande Fratello Vip sta partecipando a La Fazenda, il reality show in Brasile che purtroppo l’ha vista protagonista di molestie da parte di uno dei concorrenti.

Dayane Mello, nuovo crollo emotivo a La Fazenda

In queste ore la modella brasiliana ha avuto un nuovo crollo emotivo, confidando di sentire l’esigenza di vivere una vita normale e di essere alla ricerca della felicità.

Ecco il suo sfogo tradotto in italiano dai nostri adorati amici di Twitter (in particolare l’account @edoruta):

Io vorrei vivere una vita normale ed essere felice di nuovo ma è così difficile dopo tutto ciò che mi è successo… Sono anni che lavoro per aiutare la mia famiglia, ho un carico di responsabilità su di me e non posso mollare proprio io perché mi vedono come la più forte.

Aline Mineiro ha cercato di confortarla:

Sono successe troppe cose nella tua vita, non devi vergognarti di piangere. c’è un tempo per sfogarti, per sorridere, per essere felice… non riempirti la testa di pensieri, non pensare di aver sbagliato qualcosa… vivi intensamente.

Successivamente la concorrente de La Fazenda ha aggiunto:

Io penso che gli altri abbiano puntato te perché sei una donna coraggiosa, forte, che dice le cose in faccia e loro ti temono, sei una persona scomoda per loro.

Dayane Mello, a tal proposito, ha confidato:

Non voglio parlare delle cose che ho saputo fuori, perché non voglio esporre le mie amiche. ho passato un mese a San Paolo e ho saputo tante cose, di alleanze e di gruppi di persone che si sono conosciute fuori. ma non voglio parlare per non fare casini.

Personalmente credo che Dayane si senta addosso una responsabilità enorme nei confronti della sua famiglia.

Di contro, non può portarsi addosso per sempre tutti questi pesi così laceranti. Spero pure che la produzione de La Fazenda chiarisca il caso di molestie e prenda dei provvedimenti al più presto.

