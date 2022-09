Dayane Mello contro Ginevra Lamborghini e il suo coming out: “Gioca la carta per acchiappare il pubblico di lesbiche…”

Dayane Mello “on fire”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, si è scagliata contro Ginevra Lamborghini, accusandola di aver fatto coming out solamente per “acchiappare” il pubblico di lesbiche che guardano il reality show.

Dayane Mello contro Ginevra Lamborghini e il suo coming out

Dayane Mello, intervistata al GF Vip Party, ha difeso Alberto De Pisis “accusato” di essere la copia di Tommaso Zorzi: “Qua stiamo paragonando gente che non è proprio la copia di nessuno. Potete aspettarvi da lui tanto casino ma anche tanta dolcezza e tenerezza e soprattutto tanta verità”.

Nel frattempo qualcuno le ha fatto notare che in Casa c’è la nuova Dayane, ovvero Nikita:

Io rispondo che Dayane nel mondo è solo una, nessuna replica, tutte le altre sono fake. – riportano le colleghe di IsaeChia – E’ come comprare una Chanel, poi vai a comprare la borsa del cinese e non va bene, quindi non puoi paragonare il fake con il vero. A prescindere da questo voglio dire una cosa: io penso che lì, da due giorni, ne stanno raccontando di ogni. Nessuno vuole godersi il momento, tutti vogliono raccontare storie tristi anche se non c’è, inventarsi qualche storia triste… Ragazzi, la gente fuori capisce quando una persona è vera. Tutto troppo forzato.

E per quanto riguarda Ginevra Lamborghini, ha affermato:

Ho visto un discorso della sorella di Elettra Lamborghini che parlava della cena di Natale, che la mamma diceva che doveva andare via perché doveva arrivare la sorella… la mamma sarà contenta di sapere questo? Poi… beh ragazzi a chi non piacciono le donne? Solo ad uno scemo non piacerebbero le donne.

E l’accenno a Rosalinda:

Comunque vogliono fare qualche storiella lì del mondo lesbico ma voi avete capito che Rosalinda non era lesbica e non lo è mai stata quindi è stato un qualcosa di molto bello. Io non sono lesbica ma sono bisessuale, sono stata con uomini e con donne e non ho tabù nel dire questa cosa. Ma arrivare lì e giocare questa carta per prendere un pubblico lesbico, lo trovo un po’ fuori luogo.

Ginevra ha dichiarato che le piacciono le donne esattamente come ha fatto Dayane, perché la Mello reputa fuori luogo un atteggiamento che ha avuto anche lei nella Casa?



In merito alla “quota manzi” di questa edizione, precisa: