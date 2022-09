Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip 7. Nato a Verona il 4 luglio 1990, il padre è Gianni Dal Moro, deputato del PD, la mamma invece è una imprenditrice ma di lei non si conosce molto. Legatissimo alla sorella minore Michela e passionato di sport, l’ex tronista di Uomini e Donne è già destinato a far discutere.

Durante la 16esima edizione del Grande Fratello in chiave “nip”, ha già potuto fare conoscere il suo carattere molto particolare. In quella occasione, inoltre, ha conosciuto l’ex fidanzata Martina Nasoni con la quale ha avuto una storia molto complicata fatta di lunghi tira e molla.

In passato è stato anche corteggiatore (per poco tempo) di Sonia Lorenzini fino a quando ha conquistato il trono di Uomini e Donne che ha lasciato dopo pochissimo tempo senza fare alcuna scelta.

Influencer e imprenditore, oggi entra nella Casa del Grande Fratello Vip 7 da single, ma si attendono già numerosi colpi di scena dietro l’angolo.

Per evitare di ricevere ulteriori messaggi stupidi e soprattutto inutili, ora vi spiego una cosa. Quando ho fatto il tronista a U&D non ho pesato delle ragazze perché (come molte persone monocellulari suppongo) mi interessasse sapere il loro peso corporeo.

E questo pensavo (sbagliando) fosse una cosa chiara anche al più stupido degli esseri umani. Bensì perché mi fecero una proposta (perché, giusto per ricordarvelo, o quantomeno farlo presente, in un programma televisivo non è Daniele Dal Moro che decide quello che si fa o non si fa).

L’idea iniziale, associata al fatto che la mia fisicità è spesso anch’essa erroneamente associata a una ricerca ossessiva compulsiva della perfezione fisica anche nel gentil sesso… Era quella di far passare invece un bel messaggio in televisione.

Nelle schede dei provini che mi erano state date c’era peso e altezza (e quelle schede non le ho di certo fatte io). Chiaramente il problema che potesse passare un messaggio sbagliato sapevamo ci fosse, ma abbiamo voluto (sempre sbagliando) rischiare.

In sostanza pensavano che la mia figura associata a questo tema potesse giovare in maniera positiva alla causa, e vi dirò che alla fine me ne ero convinto anch’io. Quello che non sapevamo invece era che da lì a poco ci sarebbe stata una pandemia globale che avrebbe di colpo interrotto ogni singola ripresa, nonché la messa in onda delle puntate già registrate come il continuo di questa storia.

Ora… Sono anni che prendo insulti e critiche gratuite. E non mi sono mai lamentato né ho mai fatto alcun tipo di intervista per chiarire questa cosa perché, primo, credo che ci decide di esporsi a livello mediatico si debba prendere oneri e onori e, secondo, perché chi mi conosce sa che sono una persona molto riservata, che racconta i ca**i suoi a poche persone, che ha fatto dei programmi televisivi sempre e solo per il puro piacere di fare un’esperienza e non per sfruttare in qualsivoglia modo la popolarità ottenuta (e credo che dopo più di tre anni in cui non sono mai comparso in tv, né sui quotidiani di gossip che trattano queste cose, né ho mai rilasciato un’intervista in mia difesa, né ho mai fatto promozioni sui miei canali social di alcun tipo, nemmeno delle mie molteplici attività imprenditoriali, credo di potermi permettere di dire! In sostanza, io non voglio nulla, solo che non mi ca**te più il ca**o con questa storia perché di por***e ne ho già lette a sufficienza.