Notte di fuoco al Grande Fratello Vip. Come sempre, Antonella Fiordelisi ha stuzzicato i suoi compagni per farli sbottare. Questa volta la sua “preda” è stata Daniele Dal Moro che ha scoperto gli appelli della sua coinquilina.

Daniele “ribalta” Antonella: “Stai zitta, sei la regina della pesantezza!”

Antonella Fiordelisi, infatti, ha fatto un appello al pubblico affinché votassero Charlie come preferito in modo da mandare Daniele dritto in nomination e farlo uscire per prendersi la sua parte di armadio.

Daniele, sempre pronto a mettersi in discussione, ha “ribaltato” la fidanzata di Donnamaria:

Antonella io ti garantisco che se esco sono più contento io di te perché non sento più la tua voce che ti assicuro mi ha rotto il cazz*… Mi hai diffamato in diretta dicendomi che sono il più falso quando non ti ho mai detto un cazz*, mi ca*hi il cazz* tutti i giorni, sono io il primo felice se me ne vado. L’unica volta che hai detto una roba su di me hai detto una stronz*ta, meglio che stai zitta. Antonella certo che sentirsi dire ‘pesante’ da te che sei la regina della pesantezza, te lo dice anche il tuo ragazzo che sei pesante pesa cosa pensano gli altri… Io non voglio litigare, è solo che ca*hi il cazz* in una maniera che anche l’angelo si romperebbe i coglion* con te. Secondo te ho voglia di litigare con te? Dici che ho bisogno di clip? Antonella detto da te che sono 3 mesi che parli con le telecamera da sola, dici a me che ho bisogno di clip? Non è che se sei fatta così sei fatta bene… Tu sei la regina della pesantezza, te lo dice anche il tuo ragazzo.

Anche Attilio Romita ha perso la pazienza:

Antonè ti devo mandare a fare in cul* subito o aspettiamo domani mattina? Perché io ti mando a fare in culo per niente eh… mi dispiacerebbe solo per Edoardo a ‘sto punto.