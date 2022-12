Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi cominciano ad essere insofferenti. Oggi la sorella di Clizia ha svelato di esserci rimasta male per le battutine ricevute dal videomaker che, a quanto pare, dubiterebbe del suo interesse.

Micol si è sfogata con Giaele: “Io penso che lui su questo argomento qui, quando si tratta di te, lui tende a farsi paranoie che non esistono perché ha una forma di insicurezza”, ha precisato la De Donà.

Micol ha ribadito ancora una volta le ragioni che l’hanno portata a sentirsi offesa e spiega che a darle maggiormente fastidio non è stato il parere degli altri, bensì il fatto che Tavassi abbia dubitando di lei:

Se pensi una roba del genere di me non hai capito un cazz*, mi offendi così. Mi dà fastidio perché fa parlare gli altri al posto suo. Mi sento veramente offesa e lui non vuole sentire ragioni. Da ieri non ci parliamo…