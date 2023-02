Dana Saber, intervistato dal bravo Lorenzo Pugnaloni per mondotv24.it, ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip lanciando una frecciatina ad Alfonso Signorini, conduttore del reality show.

Dana Saber lancia una frecciatina ad Alfonso Signorini: “Il mio GF Vip? Ho perso tempo!”

“La mia esperienza al GF Vip ha rappresentato per me un livello molto basso che mi ha fatto solo perdere del tempo. Attilio Romita è la persona che più mi porto a cuore”, ha svelato Dana esordendo in maniera bomba.

Spazio poi, per le parole nei confronti di Nikita e Antonella:

Tengo a precisare che con Nikita e Antonella ho avuto un bel rapporto nella casa. Ci tengo a difenderle perché vengono sempre attaccate dal branco e, in tutto quel pollaio, sono le ragazze più vere.

La ex concorrente del GF Vip svela pure cosa ne pensa di Edoardo Donnamaria:

Penso che sia un ragazzino viziato che, se non ha in mano il giocattolino, si arrabbia con modi aggressivi nei suoi confronti, mettendogli tutta la casa contro. Penso che appena Antonella uscirà dalla casa e vedrà tutti i video, gli darà un bel calcio nel sedere e lo manderà a quel paese, perché lui non si merita di stare con lei.

Poi la frecciatina ad Alfonso Signorini: