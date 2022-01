Anche per Federica Calemme è arrivato il crollo. La bella modella campana, dentro la sauna del Grande Fratello Vip con Sophie Codegoni e Jessica Selassiè, ha avuto un momento di sconforto scoppiando a piangere.

Il crollo di Federica Calemme al Grande Fratello Vip

“Non hai un carattere di merd*, sei un po’ diffidente, hai i tuoi tempi, hai le tue fragilità…”, ha esordito Sophie cercando di rassicurare la sua coinquilina.

Tra le lacrime Federica ha parlato della sua famiglia:

No, poi stavo pensando pure a mamma, mio padre… pensavo a mia sorella, mi manca. Sì, mi dispiace di non essere la sorella che magari voleva. Sono sempre stata molto distaccata, io vivo con loro ma è come se non stessi con loro. Stavo pensando pure a quando lei è rimasta incinta, se le avrò accarezzato il pancione 3-4 volte è pure assai…

Nonostante il carattere introverso Federica si sta facendo amare anche fuori dalla Casa. E, personalmente, penso che il GF tenda un poco a metterla da parte in quanto, tutte le volte che ascolto un suo discorso, la trovo una ragazza piacevole da ascoltare e perfetta per un romanticone come Gianmaria Antinolfi.

FEDERICA IN SAUNA CHE PIANGE PENSANDO LA SUA FAMIGLIA,E PARE CHE IL SUO RAPPORTO CON LA SORELLA CON JESSICA E SOPHIE #GFvip #FedericaCalemme pic.twitter.com/XJkzBVRZGG — IL PUNGOLO (@PUNGOLO1962) January 24, 2022