Cristina Scuccia è innamorata, ed ormai questo non sembra essere poi tanto un segreto. L’ex suora ne aveva già parlato all’Isola dei Famosi, in alcuni confessionali e poi con gli stessi compagni di avventura. Nei giorni scorsi la concorrente aveva lanciato un messaggio d’amore alla “persona” con la quale ha iniziato una relazione poco prima della sua partenza in Honduras.

Cristina Scuccia, appello in diretta all’Isola alla “persona” misteriosa

La loro è una relazione ancora acerba, che Cristina Scuccia ha cercato di proteggere dal pettegolezzo, fino a non poter più riuscire a non parlarne apertamente. Ad ogni modo la naufraga non ha mai fatto il nome della misteriosa “persona” che l’ha fatta innamorare.

Nel corso della puntata di ieri dell’Isola è stata mostrata una clip nella quale Cristina si rivolge direttamente al suo amore, asserendo:

Ciao amore, come stai? Questo percorso è diventato anche nostro ma non ce l’ho fatta a tenermi tutto dentro. Spero tu abbia smesso di piangere, perché l’ultima volta che ci siamo visti non ci siamo lasciati benissimo. Spero che tutto sia in ordine a casa, non vedo l’ora di rivederti. Ti amo tanto e a presto.

Dalle sue parole, la conduttrice Ilary Blasi ha ben intuito che Cristina e questa misteriosa persona in realtà vivrebbero insieme. La Scuccia ha confermato, spiegando in imbarazzo che dividerebbero casa anche con altre persone. Ilary ha aggiunto:

Abbiamo provato in tutti i modi a contattare questa persona, però non abbiamo ricevuto un segnale: né una lettera, né un messaggio. Se vuoi fare un altro appello, questo è il momento in modo che per la finale riusciamo a farti.

Cristina non se l’è fatto ripetere due volte:

Se vuoi mandarmi un segnale, ne avrei bisogno perché le pile si stanno scaricando e mi farebbe molto piacere.

Tuttavia la concorrente ha continuato a mantenere il massimo riserbo sull’identità, e nonostante sia stata spronata a fare almeno il nome da parte dei due opinionisti, Cristina ha preferito glissare. Vladimir Luxuria, in particolare, ha calcato la mano parlando di un vero e proprio “giallo” da risolvere in merito alla “persona misteriosa” senza nome.

Forzare non è mai la soluzione corretta (e giusta). Vero è, però, che ormai Cristina si sarebbe spinta così oltre al punto da non avere più nulla da perdere, eventualmente, ad aprirsi in maniera totale rispetto a quello che sembra essere un amore sincero ed in merito al quale non ci sarebbe più nulla da nascondere o di cui vergognarsi. Indipendentemente che si parli di un lui o di una lei.