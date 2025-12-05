Crisi tra Alvaro Morata e Alice Campello: nuove indiscrezioni

Crisi tra Alvaro Morata e Alice Campello: nuove indiscrezioni dalla Spagna

Tornano ad alimentarsi i rumors su un nuovo periodo di tensione tra Alvaro Morata e Alice Campello. Le voci, rilanciate dai media spagnoli, parlano di un allontanamento che l’attaccante del Como 1907 avrebbe ammesso, pur negando qualsiasi coinvolgimento di una terza persona.

La giornalista spagnola Alexia Rivas ha raccontato di aver parlato direttamente con il calciatore, che le avrebbe confidato la difficoltà del momento che sta attraversando con la moglie. Secondo quanto riportato, Morata avrebbe escluso categoricamente l’idea di un tradimento, sostenendo con forza di non aver mai mancato di rispetto alla sua famiglia.

Al momento né Morata né Campello hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Sui social, fino a pochi giorni fa, i due continuavano a mostrarsi come una famiglia unita insieme ai loro quattro figli, nati dopo il matrimonio celebrato nel 2017.

Le nuove indiscrezioni

Il giornalista Javi Hojos ha aggiunto ulteriori dettagli, parlando di una fase complessa ma non definitiva. Secondo lui, tra i due ci sarebbe ancora un sentimento profondo e nessuno avrebbe avuto comportamenti scorretti. Le difficoltà, però, affonderebbero le radici in problemi rimasti irrisolti, legati a momenti già vissuti in passato. Nonostante ciò, Hojos non esclude la possibilità che la coppia possa riuscire a superare anche questo ostacolo. “Mi assicura che non c’è nessun terzo coinvolto, tanto meno infedeltà. Me lo giura, praticamente sui suoi figli”, le parole del giornalista.

Dalla Spagna erano inoltre arrivate indiscrezioni su una presunta “distrazione” di Morata. Il giornalista Kike Quintana ha riferito che alcune fonti parlano di una persona vicina al calciatore, pur senza descrivere la situazione come un vero tradimento. Probabilmente è anche per questo che Morata avrebbe scelto di stroncare le voci, mentre Alice continua a non commentare e si mostra sui social senza l’anello nuziale.

Questa sarebbe la seconda grande crisi per la coppia. Nell’estate del 2024, Morata e Campello avevano annunciato una separazione temporanea, rientrata dopo pochi mesi. In quell’occasione, la modella aveva spiegato che la distanza era stata causata soprattutto da un periodo complicato legato alla salute, che aveva reso entrambi più tesi e meno presenti l’uno per l’altra.

Resta ora da capire se anche questa volta i due riusciranno a ritrovare un equilibrio e a ricucire il loro rapporto.