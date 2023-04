Eliminato Amici 22, chi è uscito tra Giovanni Cricca e Ramon Agnelli? Al ballottaggio finale sono andati due allievi molto apprezzati dal pubblico ma ad avere la peggio è stato solo uno di loro, scopriamo cosa è accaduto e le prime parole a caldo.

Ad essere eliminato al termine del sesto serale di Amici 22 è stato Ramon Agnelli (così come vi avevamo anticipato). Dopo essere uscito dalla scuola, il ballerino ha raccontato le prime emozioni a caldo dopo l’esito rivelato da Maria De Filippi in casetta:

Grazie, grazie di tutto. Siete stati una famiglia per me. Vi voglio bene, non vi spaventate perché il gioco va avanti. Dovete essere felici di essere qui, fuori continuiamo a fare ciò che amiamo.