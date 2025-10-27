Cremonini, la sua ex racconta il suo privato e lui reagisce

Cesare Cremonini sul libro dell’ex Martina Maggiore: “Le avevo dato l’anima e ha raccontato la mia vita intima”

Cesare Cremonini rompe il silenzio e parla per la prima volta del libro Ma che stupida ragazza, scritto dalla sua ex fidanzata Martina Maggiore, in cui la giovane racconta la loro storia d’amore e la dolorosa separazione. Il cantante bolognese, ospite del podcast Supernova di Alessandro Cattelan, ha condiviso la propria sofferenza per aver visto parti della sua vita privata esposte pubblicamente senza il suo consenso.

“È stata una sofferenza”, ha confessato Cremonini, spiegando di aver chiesto a Martina di poter leggere il libro prima della pubblicazione, ma la sua richiesta non sarebbe stata accolta.

Cremonini: “A Martina avevo dato l’anima”

Nel corso dell’intervista, l’ex leader dei Lunapop ha parlato apertamente dei sentimenti che lo hanno legato alla sua ex compagna, sottolineando quanto quella relazione fosse importante per lui.

“Ha scritto un libro e l’ha pubblicato, raccontando la mia vita intima, senza neanche considerarmi, condividendo dettagli che riguardano anche la mia famiglia, e che avrei voluto proteggere per rispetto di loro”, ha spiegato l’artista. “A Martina ho dato l’anima, cercando di amarla e aiutarla nel modo migliore”.

“Ha messo a repentaglio la mia solidità”

Cremonini non ha nascosto quanto il libro abbia inciso sul suo equilibrio emotivo. Secondo il cantautore, la pubblicazione è stata un momento difficile, che ha scosso profondamente la sua serenità.

“È stata una sofferenza tale da mettere a repentaglio la mia solidità”, ha ammesso, aggiungendo però di essere riuscito a superare quel periodo complesso e a trarne un insegnamento. “Ho capito che a volte l’odio può essere una forma estrema di amore”.

Dopo la rottura con Martina Maggiore, tra i due non ci sarebbero più stati contatti. In seguito, Cremonini ha vissuto altre relazioni: prima con la giornalista Giorgia Cardinaletti, poi con Caterina Licini, storia anche questa terminata di recente. Martina, invece, non ha reso note eventuali nuove frequentazioni.