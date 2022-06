Per quel cracker Nicolas perse la cappa: cosa è successo all’Isola senza le telecamere, parla ex naufraga

Lory Del Santo continua a togliersi sassolini dalle scarpe trasformando la sua esperienza all’Isola dei Famosi in una montagna di livore. Scherzi a parte (ma neanche tanto), durante una intervista esclusiva con Biccy.it, è emerso un nuovo retroscena con protagonista Nicolas Vaporidis.

Il cracker della “discordia” all’Isola: cosa è successo tra Nicolas e Lory

Secondo Lory Del Santo, l’antipatia nutrita da Nicolas Vaporidis nei suoi confronti sarebbe nata per colpa di un pacco di cracker che i naufraghi avrebbero consumato a telecamere spente giurando reciproca solidarietà (visto che non avrebbero potuto farlo).

Quando c’è stata la tempesta e ci hanno portati nella struttura qualcuno ha trovato un pacchetto di cracker ed hanno deciso di mangiarli. Hanno diviso metà cracker a testa ed è bastato per tutti. Quando Marco mi ha detto ‘Lory vai in bagno c’è il tuo cracker‘ io ho rifiutato perché non volevo mangiarlo, volevo essere corretta. Ma poi Marco mi ha detto che se avessi rifiutato sarei passata come una non solidale col gruppo e per questo l’ho preso.

Lory prosegue la sua intricata trama:

Dopo parlando con Laura mi ha detto ‘Sai chi è l’unico che non ha preso il cracker? Nicolas! Questo significa che se la storia dovesse uscire sappiamo di chi è la colpa‘. Io dopo, parlando con Nicolas, gli ho riportato questa chiacchierata tranquillizzandolo sul fatto che tanto nessuno ne avrebbe parlato. Questa è stata la frase. Da qui lui ha iniziato contro di me una campagna d’odio ed ha detto a tutti che io sparlavo delle persone. Anche Guendalina, che neanche era entrata in gioco fino a quel momento, dopo ha iniziato a farmi battute sui cracker. Blind e Roberta Morise, che neanche conoscevo prima di questo reality, hanno iniziato ad odiarmi di punto in bianco ed io non capivo perché. Ora lo so: per i racconti di Nicolas.

Una sera, durante la diretta dell’Isola dei Famosi, ci sarebbe stato anche un fraintendimento tra Nicolas e Lory, tirando in ballo l’episodio scomodo:

Lui più volte mi ha urlato contro ‘dai Lory dillo quello che è successo, dillo, dillo!’ perché voleva che io raccontassi la storia dei cracker. Così io sarei passata da spiona e tutto il gruppo mi avrebbe odiato, mentre lui passava da eroe perché era stato l’unico a rifiutarsi di mangiare la parte di cracker. Tant’è che io gli ho risposto ‘dillo tu non ho problemi io’, ma alla fine Ilary ha cambiato argomento.

I rapporti prima dello screzio

Prima di quello screzio le cose tra Lory Del Santo e Nicolas Vaporidis andavano più che bene, parola della regista di The Lady:

Nicolas mi piaceva molto, volevo essere sua amica. Quando Clemente e Laura sono stati eliminati e mandati a Playa Sgamada, io gli ho anche riportato un chiacchiericcio che avevano fatto i Russo ed i Rodriguez insieme a Cucolo per cercare di mettersi d’accordo su chi votare. Ovviamente ho subito bloccato Marco ed abbiamo sempre votato di testa nostra, anche se inizialmente lui voleva allearsi. In quelle settimane Vaporidis era spesso leader ed io gli avevo anche detto ‘sei l’unico a cui ho fatto una confidenza, al di là del fatto che tu sia leader per me sei intoccabile’. Eppure alla fine, ha stravolto tutte le mie parole per farmi passare male.

