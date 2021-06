Le coppie di Temptation Island sono già accomunate da un unico curioso dettaglio. Proprio in queste ore sono state presentati tutti e 12 i nuovi protagonisti del programma condotto da Filippo Bisciglia che si aprirà ancora una volta il prossimo 30 giugno su Canale 5.

Coppie Temptation Island: quella curiosa coincidenza

Nell’attesa di vederli nel villaggio dei sentimenti alle prese con i single, le sei coppie di Temptation Island, così come fa notare Very Inutil People, sono accomunate già da un particolare: in tutte le occasioni a chiamare il programma è stata la fidanzata.

Claudia e Ste, Valentina e Tommaso, Manuela e Stefano, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio e, per finire, Federico e Floriana, sono prontissimi a regalarci enormi soddisfazioni.

Ecco il video Instagram del buon Very Inutil People che ha riassunto il primo dettaglio comune tramite una breve clip:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VeryInutilPeople (@veryinutilpeople.it)

Svelate le coppie di Temptation Island e nessuna di queste è di Napoli. Come faremo senza i sottotitoli e i maschi che per giustificarsi dicono “perché io sono napoletano” ogni sei minuti. Questo 2021 davvero oh. — Tonia 🌷 (@ToniaPeluso) June 20, 2021