E’ tutto pronto per la nuova edizione di Temptation Island 2021 che, salvo imprevisti, dovrebbe iniziare ufficialmente il prossimo 30 giugno su Canale 5 con Filippo Bisciglia. Alcune ore fa, il promo ha presentato la prima coppia ufficiale.

Temptation Island 2021, presentata la prima coppia ufficiale

Loro si chiamano Claudia e Ste e sono fidanzati da quattro anni e mezzo. Lei ha 26 anni e doveva sposarsi con il fidanzato lo scorso agosto 2020 poi, per colpa della pandemia hanno dovuto rimandare.

Chi chiama Temptation Island è Claudia, che racconta il perché:

Nell’ultimo anno le cose non sono andate molto bene tra di noi e con l’arrivo del matrimonio ho delle paure.

A tal proposito, Ste cercando di tranquillizzarla ha aggiunto:

Io voglio farle capire per l’ennesima volta la sicurezza che ho del mio sentimento e la volontà che ho di sposarla.

La foto di Claudia e Ste

🟢 Claudia e Ste sono la prima coppia di #TemptationIsland pic.twitter.com/l5tiYgS2fc — Trash Italiano (@trash_italiano) June 15, 2021

Filippo Bisciglia torna su Canale 5

Torna in prima serata su Canale 5 l’attesissimo Temptation Island, unico docu-reality che tratta di sentimenti e mette alla prova le relazioni di coppia.

Narratore del programma Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le emozioni, le paure, i dubbi, le mancanze e ogni sfaccettatura del rapporto di coppia dei 12 protagonisti di questo viaggio nei sentimenti.

La vita di coppia è la vita che voglio? Lei/lui è la persona giusta con la quale costruire una vita insieme? Per trovare risposte e per comprendere la vera natura del loro amore sei giovani coppie, non sposate e senza figli in comune, partono per un resort da sogno in Sardegna.

E’ così che ci ritroviamo anche questa stagione sulle spiagge soleggiate e dorate dell’Is Morus Relais.

Questo periodo sarà sufficiente per valutare i punti di forza ma anche i limiti della propria relazione?

Ad accompagnarli in questo periodo di separazione, 25 single che vivranno con loro questi giorni cercando di trasmettere serenità e allegria ma allo stesso tempo li accompagnano nel processo di meditazione sulla propria relazione, affinché possano comprendere a fondo i loro sentimenti e far emergere la vera natura del loro rapporto di coppia.