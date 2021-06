Il cast di Temptation Island si sta lentamente formando. E così, dopo la terza arriva anche la quarta coppia ufficiale formata da Jessica e Alessandro e, fin dalle prime battute, anche loro ci regaleranno enormi soddisfazioni.

Temptation Island, Jessica e Alessandro sono la quarta coppia

Jessica e Alessandro stanno insieme da sette anni e chi scrive a Temptation Island è lei perché trova il suo fidanzato molto cambiato per colpa della convivenza che ha modificato il loro rapporto.

Per tutta risposta lui, sicuro come pochi, si sente perfetto e credo di non dover modificare nulla della sua persona: prevediamo scintille.

Ecco le parole di Jessica:

Ciao sono Jessica ho 34 anni e sono fidanzata con Alessandro da 7 anni. Ho scritto io a TI perché mi sono innamorata di lui perché era intraprendente e piaceva a tutte. Ed invece, da quando siamo andati a convivere da circa due anni, lui è diventato una persona fredda, monotona e pensa solo al cellulare, la palestra e il lavoro. Cosa facciamo insieme? Niente, Stiamo a casa, guardiamo la tele e non usciamo neanche. Vorrei un po’ di fuoco e meno noia.

Di contro, Alessandro ha commentato con un laconico:

Io mi sento perfetto così, non devo cambiare nulla.