Manuela e Stefano sono la terza coppia di Temptation Island. Lei 31 anni e lui 30, partecipano al programma dopo una serie di tradimenti da parte del ragazzo che hanno messo in crisi il loro rapporto.

La coppia non ha superato la prova lockdown e Manuela ha scoperto i tradimenti di Stefano in piena pandemia. Dopo una serie ripetuta di scivoloni, i due hanno deciso di tornare a vivere da soli.

È Manuela a scrivere a Temptation Island:

“Ciao sono Manuela, ho 31 anni e vengo da Brindisi. Sono fidanzata con Stefano da 4 anni e mezzo e nella vita ho sempre fatto la barista”, è la presentazione della ragazza. “Sono Stefano, ho 30 anni e vengo da Brindisi”, si accoda lui.

“Sono tornata a vivere da sola e di ritrovare la mia indipendenza. Lui invece vive dalla madre”, ha chiarito la fidanzata mostrando un equilibrio di coppia molto precario.

“Ho deciso io di scrivere a Temptation Island perché non mi fido più di Stefano dopo dei tradimenti che ho scoperto l’anno scorso”, ha confidato Manuela per poi aggiungere: “Questa è la sua ultima possibilità”.

Anche Stefano si è accorto della visibile crisi:

Partecipo a Temptation perché voglio capire se la storia può realmente ricominciare perché così non possiamo più andare avanti. Adesso è come se lei viaggiasse per la sua strada e io per la mia.