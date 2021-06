Floriana e Federico sono la sesta coppia ufficiale che ci accompagnerà all’interno della nuova edizione di Temptation Island, in partenza il prossimo 30 giugno, nella prima serata di Canale 5 con Filippo Bisciglia.

La coppia viene da Palermo e, oltre all’importante differenza di età, lei lamenta anche la mancanza di attenzioni da parte del suo fidanzato:

Sono Floriana, ho 21 anni e vengo da Palermo. Sono fidanzata con Federico da due anni. All’inizio andava tutto bene, dopo un po’ ha smesso di corteggiarmi come mi corteggiava all’inizio e diciamo che ha iniziato a darmi anche un po’ per scontata. Voglio capire se Federico è realmente innamorato di me o sta con me solo per una questione di abitudine.