Dopo la serata di ieri la Casa del Grande Fratello Vip è piena di spunti interessanti. Delia Duran ha confidato di avere trovato una connessione particolare con Soleil Sorge, nonostante l’amicizia “artistica” che ha avuto con Alex Belli.

Stamattina, la venezuelana si è confidata con Manila Nazzaro che ha usato parole al miele per descrivere appieno l’italo americana dopo la serata di ieri che le ha viste riavvicinarsi un poco:

A volte mi fa rabbia quando viene giudicata senza guardare certe cose belle che sono tantissime. Io, se posso dirlo, da donna sono quasi innamorata di Soleil perché ha la fragilità, la dolcezza. Non hai idea della dolcezza di Sole. Lo sguardo, gli occhi quando si commuove… Ho sempre visto queste cose ed anche un altro lato del suo carattere, lo stesso che senza guardare in faccia ha colpito anche me.

L’argomento poi, per forza di cose, si è spostato nuovamente su Alex Belli:

La confusione c’è. Se lui vuole lottare per questo amore mi deve aiutare. Le cose si fanno sempre in due e lui deve ripagarmi con lo stesso pensiero e la stessa voglia di portare avanti questa storia. Altrimenti… da quando sono qui ho tanti pensieri ma sono riuscita ad ascoltarmi di più.

“Lui mi deve aiutare”

Da fuori?È realmente un tweet quello che ti serve per essere “aiutata”?

Sei tu che nn lo stai aiutando,lui è uscito per te e tu sei andata al #gfvip per far conoscere “Delia Duran”

che,tra l’altro,non è per niente quella che ci ha descritto Alex per 3 mesi pic.twitter.com/dPeexZNZvf

