Concorrenti GF Vip, tre nuovi ingressi: Helena Prestes, Teresa Langella e Dayane Mello verso la Casa. Le tre modelle ed influencer sono ad un passo dalla residenza più spiata d’Italia, così come comunicano i loro movimenti social (e non solo).

Concorrenti GF Vip, tre nuovi ingressi: ecco chi sta per arrivare

Nonostante Dayane Mello, in più di un’occasione, abbia ribadito la sua volontà di “allontanarsi” dai reality show, ha deciso di riprovarci e prendere al volo questa interessante occasione di lavoro rientrando nella Casa del Grande Fratello Vip.

La concorrente del GF Vip 5, si trova a Roma e secondo Casa Pipol dovrebbe entrare a breve, nonostante il suo fandom sostenga (con forza) il contrario.

Helena Prestes, ex concorrente di Pechino Express con Nikita Pelizon ed ex fiamma di Antonino Spinalbese, sarebbe già in quarantena di attesa di entrare al Grande Fratello Vip.

Anche Teresa Langella si trova a Roma ed ha fatto sapere ai fan di essere pronta per una nuova esperienza.

Cosa ne pensate di questi tre nuovi ingressi? Personalmente sono molto curiosa di leggere le varie reazioni social di certi (accaniti) estimatori.