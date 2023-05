Una concorrente del GF Vip è stata opinionista (vedi i casi di Antonella Elia e Adriana Volpe), ma ad oggi non è ancora successo il contrario. E per il momento potrebbe non accadere. Almeno non con Orietta Berti, ultima opinionista del reality condotto da Alfonso Signorini, la quale ha già fatto sapere che non entrerebbe mai nella spiatissima Casa di Cinecittà in qualità di concorrente.

Orietta Berti concorrente del GF Vip? “Mai!”

Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, la popolare cantante ha svelato che non potrebbe mai essere una concorrente del GF Vip:

Mai nella vita! Non potrei mai stare chiusa in una stanza. Per me gli orari e gli impegni presi anche verbalmente sono sacri!

Al contrario però, tornerebbe volentieri a sedere nella poltrona di opinionista che l’ha vista protagonista nella passata edizione insieme a Sonia Bruganelli.

A proposito della collega, ha ammesso che sin dall’inizio ci sarebbe stata ima simpatia reciproca, sin dai tempi del servizio fotografico:

Abbiamo caratteri diversi ma siamo andate perfettamente d’accordo.

Il ritorno della moglie di Paolo Bonolis, per la terza volta come opinionista del reality resta in forse ed al suo posto, stando agli ultimi rumors, è spuntato il nome di Giancarlo Magalli. Cosa ne pensa Orietta Berti?

Non avrei certo problemi, io vado d’accordo con tutti.

Tuttavia, al momento la cantante non avrebbe ancora ricevuto una proposta ufficiale in merito al suo ritorno, ma in tal caso ha commentato: