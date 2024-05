Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip di Nikita Pelizon si erano perse le tracce in TV. In queste ore però, una storia condivisa su Instagram ha catturato l’attenzione. Come sta Nikita Pelizon? Volto tumefatto In queste ore sono successe un po’ di cose. La presentazione l’ho finita, nel mentre però ho perso i sensi …

Leggi tutto “Nikita Pelizon sviene e sbatte contro le scale: come sta? Volto tumefatto, ecco cosa le è successo”