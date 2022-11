Nella giornata di ieri cinque dei sei Vipponi risultati nei giorni scorsi positivi al Covid hanno fatto rientro nella spiatissima Casa del GF Vip. Mentre Patrizia e Wilma si erano già negativizzate nei giorni scorsi, anche Attilio, Luca Onestini e Charlie sono finalmente guariti. Alberto De Pisis, invece, risulta essere ancora positivo.

Come sta Alberto De Pisis e quando torna in Casa

Come sta Alberto? L’ultimo che si è unito al gruppo dei Vipponi positivi al Covid è anche l’ultimo a rientrare in Casa. Al momento, infatti, il giovane milanese risulterebbe ancora debolmente positivo, motivo per il quale prosegue il suo isolamento in albergo.

Luca Onestini ha portato i saluti di Alberto alle donne della Casa, mentre Charlie e Attilio hanno aggiunto nuovi dettagli sul suo stato fisico e psicologico. A quanto pare, infatti, il Vippone starebbe giù di morale.

Antonino ha voluto saperne di più sullo stato del suo coinquilino ed è stato Charlie a svelare:

Alberto sta abbastanza bene perchè è quello più giovane, ma è un po’ giù di morale.

Romita invece ha svelato al resto della Casa:

Devo dire la verità, che noi sentendoci emarginati là fuori, ci siamo un po’ intristiti, tutti e cinque. Non ti dico Alberto che lo abbiamo lasciato solo in albergo. Stava proprio un cadavere. Andando via in corridoio ci ha fatto ciao con la mano…

Alberto mi manca così tanto vederlo, e sentire le sue perle #gfvip #ThePisispic.twitter.com/BWwwd0QAhL — me ne frego (@dgCarmel81) November 23, 2022

Ma dunque, quando tornerà in Casa Alberto? Patrizia e Wilma ne sono convinte, potrebbe tornare già in settimana:

Alberto arriva in settimana, arriva arriva, no ma sta bene ma deve fare ancora un paio di giorni.