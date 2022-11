Covid al GF Vip, i positivi si sono negativizzati (tranne uno): il rientro in Casa – VIDEO

Il Covid al GF Vip poco alla volta sta andando via. Oggi, sui sei concorrenti ancora positivi ben cinque hanno fatto il loro rientro nella Casa dopo essersi negativizzati. Solo uno, ancora, dovrà proseguire l’isolamento per qualche giorno prima di riunirsi ai suoi compagni di avventura.

Covid al GF Vip, in cinque tra i positivi tornano nella Casa

Già nella passata puntata di lunedì del GF Vip, era stato Alfonso Signorini ad aggiornare sullo stato dei Vipponi ancora positivi, annunciando che due di loro, Patrizia e Wilma, si erano negativizzate.

Luca Onestini, colui che avrebbe portato il virus in Casa, sin dall’inizio era stato sintomatico ed ha continuato ad esserlo, mentre ad aver sofferto maggiormente era stato Attilio Romita, il solo ad aver avuto febbre per alcuni giorni. Charlie alla fine l’aveva presa molto bene, mentre l’ultimo in isolamento era stato Alberto.

Proprio quest’ultimo risulta essere ancora positivo al Covid e non è attualmente tra coloro che sono rientrati nella Casa del GF Vip.

Gli ex positivi, invece, sono rientrati in Casa proprio durante un freeze: ecco di seguito il video del momento.