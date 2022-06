Come è morto Roberto Brunetti, ‘Er Patata’? Trovato in casa senza vita

E’ morto l’attore Roberto Brunetti, meglio conosciuto con l’appellativo di ‘er Patata’. Cinquantacinque anni, l’uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Roma, nei pressi di piazza Bologna. Secondo quanto riferisce il quotidiano La Repubblica, in casa sarebbe stata trovata una piccola quantità di droga, hashish e cocaina.

Roberto Brunetti, ‘er patata’ è morto a 55 anni

Roberto Brunetti sarebbe stato ritrovato morto in casa dopo l’allarme dato dalla sua compagna nella tarda serata di venerdì. Erano le 22.30 circa quando – scrive La Repubblica – la donna che aveva provato a contattarlo, non riuscendo ancora a sentirlo al telefono si sarebbe recata a casa. Non trovando ancora risposta avrebbe allertato i soccorsi. Ad aprire la porta sarebbero stati i vigili del fuoco.

Sul corpo di Brunetti non sarebbe stato rinvenuto alcun segno di violenza. L’attore era sdraiato sul letto, gambe e busto coperti dal lenzuolo.

Durante la perquisizione nell’appartamento è stata rinvenuta una piccola quantità di droga ma sarà l’autopsia a stabilire con esattezza le cause della morte di er patata.