Qual è la classifica della terza puntata di Tale e Quale Show 2023 ed il relativo vincitore? Scopriamo insieme quello che è successo nella puntata di ieri, venerdì 6 ottobre su Rai1. Alla conduzione del varietà, come sempre abbiamo trovato Carlo Conti mentre a giudicare le varie performance sono stati Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

La terza puntata di Tale e Quale Show 2023 ha visto Scialpi vincitore indiscusso, piazzandosi al primo posto della classifica finale grazie alla sua esibizione nei panni di Domenico Modugno.

🎶 “Volare oh, oh

Cantare oh, oh

Nel blu dipinto di blu”

Come non commuoverci con un’esibizione come questa? ❤️ @scialpi interpreta Domenico Modugno a #taleequaleshow pic.twitter.com/5YeHbdv8EH

— Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 6, 2023