E’ andata in scena ieri la prima puntata di Ballando con le Stelle 2023, che ha aperto ufficialmente la 18esima edizione. Non è mancato lo spettacolo, ma ci sono state anche tante emozioni, lacrime e risate in questo esordio di stagione, condotto da una sempre eccellente Milly Carlucci. Ma qual è stata la classifica e quali sono state le copie salite sul podio?

Classifica Ballando con le Stelle 2023 ed eliminato del 21 ottobre

Nella prima puntata del 21 ottobre di Ballando con le Stelle 2023, non abbiamo assistito ad alcun eliminato ma ad una classifica che ha visto già delineare il giudizio dei giurati.

Ecco quindi qual è stata la classifica finale della prima puntata di Ballando con le Stelle 2023, che ha visto in cima l’emozionante prova di Lino Banfi:

Lino Banfi con Alessandra Tripoli 50 Simona Ventura e Samuel Peron pari merito con Wanda Nara con Pasquale La Rocca con 43 punti Carlotta Mantovan e Moreno Porcu con 40 Ricky Tognazzi e Tove Villfor con 34 Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina con 33 punti Sara Croce e Luca Favilla con 32 punti Paola Perego e Angelo Madonia con 30 punti Giovanni Terzi e Giada Lini con 24 punti Rosanna Lambertucci e Simone Casula – Lorenzo Tano con Lucrezia Lando pari merito con 18 punti Antonio Caprarica e Maria Ermachkova con 17 punti

Alberto Matano ha avuto il compito di assegnare il tesoretto, asserendo:

Stasera sono stato tanto d’accordo con la giuria e con la classifica. E’ la prima puntata, colpo di scena, non voglio sovvertire la classifica, mi sembra giusto che gli ultimi 4-5 vadano allo spareggio, condivido tutto e il primo posto a Lino Banfi. Assegno il mio tesoretto a Lino Banfi perchè stasera ha avuto la forza di condividere la sua storia.

Rossella Erra ha assegnato il suo voto a Ricky Tognazzi.

Al termine dei voti della giuria popolare e del tesoretto di Matano, ecco la classifica finale completa:

Lino Banfi e Alessandra Tripoli con 100 punti Ricky Tognazzi e Tove Villfor con 59 punti Simona Ventura e Samuel Peron pari merito con Wanda Nara con Pasquale La Rocca con 43 punti Carlotta Mantovan e Moreno Porcu con 40 Ricky Tognazzi e Tove Villfor con 34 Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina con 33 punti Sara Croce e Luca Favilla con 32 punti Paola Perego e Angelo Madonia con 30 punti Giovanni Terzi e Giada Lini con 24 punti Rosanna Lambertucci e Simone Casula – Lorenzo Tano con Lucrezia Lando pari merito con 18 punti Antonio Caprarica e Maria Ermachkova con 17 punti

Non essendoci stato alcun eliminato, passano alla seconda puntata di Ballando con le Stelle 2023 tutte le coppie in gara: Lino Banfi con Alessandra Tripoli, Wanda Nara con Pasquale La Rocca, Ricky Tognazzi e Tove Villfor, Carlotta Mantovan e Moreno Porcu, Simona Ventura e Samuel Peron, Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, Paola Perego e Angelo Madonia, Lorenzo Tano con Lucrezia Lando, Giovanni Terzi e Giada Lini e Sara Croce e Luca Favilla.