Clarissa Selassiè intervistata da SuperGuidaTV, ha svelato cosa ne pensa ad oggi di Manuel Bortuzzo e del suo rapporto attuale con la sorella Lulù dopo le precedenti esternazioni una volta fuori dal Grande Fratello Vip.

Clarissa ha cambiato idea su Manuel? Stoccata ad Alex e Soleil

Clarissa è stata molto critica sul rapporto che Lulù ha intrecciato con Manuel Bortuzzo. Il nuotatore però ha dichiarato il suo grande amore per sua sorella:

Se penso che Manuel stia fingendo e illudendo Lulù? Non sono stata critica sono stata reale non mi sono mai permessa di giudicarlo come uomo o persona ho semplicemente detto che certi atteggiamenti e frasi se le poteva risparmiare. Lulù sicuramente ha sbagliato in passato, non siamo dei robot errare è umano però proprio perché lui ha detto che la ama mi sarei aspettata che l’aiutasse a migliorare non che la criticasse senza mai darle una mano. Non penso lui la stia illudendo e né credo stia fingendo.

Nella puntata di ieri sera, ha fatto scalpore il comportamento di Alex Belli nei confronti di Soleil Sorge.

A tal proposito, la giovane Selassiè ha una sua idea molto precisa:

Io credo che Alex sia un attore non competente che recita pure molto male. Per me l’unica vittima è Delia perché Soleil non era vittima ma complice sapeva benissimo come sarebbe andata questa storia e come sarebbe finita. Pure lei ha giocato con i sentimenti di una donna sposata.

Al di fuori delle sue sorelle, per chi fa il tifo all’interno della casa e chi la sta maggiormente deludendo?

Faccio il tifo per Miriana, Sophie, Giacomo, Davide e Valeria sono loro le mie persone e li amo tanto, anime leggere piene di amore e sincerità. Mi ha deluso tantissimo Manila. Ho visto Manila offendere la nostra cultura più volte durante la cena etiope e criticare Jessica in cucina quando è la prima a farsi in quattro per tutti e Giucas perché non mi disse mai la verità del fatto che lui ha contribuito a farmi uscire.