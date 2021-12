Clarissa Selassiè e altri ex concorrenti del Grande Fratello Vip, ieri sera non erano presenti in studio nel corso della diretta del reality show in onda su Canale 5 con Alfonso Signorini: per quale motivo?

Perché Clarissa Selassiè non era al Grande Fratello Vip?

A spiegare il perché della sua assenza ci ha pensato proprio Clarissa Selassiè condividendo un post tramite le storie del suo profilo ufficiale di Instagram:

Ciao ragazzi, con grande rammarico devo annunciarvi che stasera NON sarò presente alla puntata di GFVIP. Io, come altri concorrenti eliminati dal gioco, abbiamo condiviso uno spazio con una persona positiva al Covid. E per tanto, rispettosi di tutti, non presenzieremo in puntata fino alla fine della regolamentata quarantena obbligatoria. Le regole prima di tutto! Stasera commenterò con voi da casa. Vi abbraccio, vi voglio bene.

Per fortuna la puntata del Grande Fratello Vip non è stata eliminatoria e le sorelle Lulù e Jessica non hanno rischiato in alcun modo.

Proprio ieri nella Casa del GF Vip ci sono stati anche tre nuovi ingressi: Alessandro Basciano, Eva Grimaldi e Federica Calemme.

Clarissa ha assistito alla puntata da casa sua e non è mancata la frecciatina ad Alex Belli, nuovamente presente per un faccia a faccia con Soleil e gli altri vipponi.