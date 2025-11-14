Clara svela la verità sul gossip con Fedez: “Ero fidanzata”

Clara svela la verità sul gossip con Fedez: “In quel periodo ero fidanzata”. Cosa è successo davvero

Clara, una delle artiste più seguite della nuova generazione, è stata ospite del podcast Supernova di Alessandro Cattelan. Nell’intervista, pubblicata il 13 novembre, la cantante si è raccontata con spontaneità, ripercorrendo tappe della sua carriera, emozioni legate al successo e alcune vicende che negli ultimi mesi hanno acceso il gossip.

Tra i temi trattati non sono mancati curiosità sulla sua vita privata e il famoso rumor che l’aveva accostata a Fedez durante la scorsa estate.

Il racconto di Clara: dalla paura di Sanremo alla crescita artistica

Clara ha parlato anche delle sue esperienze sul palco dell’Ariston. Ha spiegato che la seconda partecipazione al Festival le ha messo più ansia della prima: nel 2024 era arrivata con Diamanti Grezzi, mentre nel 2025 si è presentata con Febbre, un brano tecnicamente più complesso. La consapevolezza, ha detto, ha portato con sé nuove responsabilità e un maggiore timore.

Provenendo da Sanremo Giovani, non si aspettava nemmeno l’impatto enorme con il pubblico: tutto il clamore mediatico l’ha sorpresa e spaventata.

Il gossip con Fedez: Clara rivela un dettaglio inedito

Cattelan ha affrontato anche il tema dell’attenzione mediatica. Clara ha spiegato di non essere turbata dal gossip, anche se spesso le indiscrezioni non corrispondono alla realtà. Ed è proprio qui che torna a parlare del rumor che l’aveva vista protagonista con Fedez.

Secondo la cantante, quella storia era del tutto infondata e infatti era stata smentita subito. Per la prima volta, però, aggiunge un particolare che non aveva mai raccontato: «In quel periodo ero fidanzata». Ha poi confermato che quella relazione si è conclusa successivamente.

Dalla pop music all’Oktoberfest: Clara si racconta senza filtri

Nel corso dell’intervista emergono anche aspetti più personali: il suo passato al liceo linguistico, gli sport praticati, gli studi vocali e le recenti esperienze all’estero con Universal, tra Austria e Germania, passando per le serate all’Oktoberfest.

Clara racconta di essere una ragazza vivace, amante della musica pop e commerciale. Da piccola ascoltava Avril Lavigne e Hannah Montana sul suo lettore mp3 rosa di Hello Kitty. Oggi segue artiste come Raye, Dua Lipa e Sabrina Carpenter.

Il sogno di Clara e il suo carattere “drama queen”

Verso la fine dell’intervista, la cantante si definisce con autoironia: emotiva, intensa, quasi una “drama queen”. Dice di piangere spesso, ma più per gli altri che per sé stessa, e ammette di essere molto istintiva persino nei messaggi.

Il suo sogno? Una vita tranquilla in un casolare fuori Milano, circondata da cavalli, mucche e natura. E magari un fidanzato paziente, capace di comprendere il suo carattere in continua evoluzione.