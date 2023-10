Un nuovo clamoroso ritiro a Tale e Quale Show: non bastava l’infortunio che ha colpito Maria Teresa Ruta, sostituita dopo una frattura alle costole dalla figlia Guenda Goria. Un altro abbandono è avvenuto nelle passate ore, come anticipato da TvBlog.it: si tratta di Scialpi.

Scialpi costretto ad abbandonare Tale e Quale Show

Qualcuno penserà che fosse prevedibile il suo ritiro da Tale e Quale Show dopo i problemi di raucedine segnalati dall’artista nella passata puntata e che gli hanno impedito di esibirsi. Tutto rimandato al prossimo venerdì, se non fosse che nel frattempo il cantante è stato vittima di un infortunio, proprio al termine del passato appuntamento.

Stando a quanto riferito dal portale televisivo, pare che Scialpi si sia fatto male al piede sinistro dopo una rovinosa scivolata, forse tradito dalle zeppe indossate al solo fine dimostrativo pur non essendosi potuto esibire.

Da qui la corsa in ospedale in attesa di poter scoprire se ci sarà o meno. Tuttavia, nelle ultime ore, in un nuovo aggiornamento del blog televisivo sugli ospiti della sesta puntata (Alessia Marcuzzi e Christian De Sica, quest’ultimo imitato da David Pratelli), si sono aggiunge novità anche rispetto alle condizioni di salute di Scialpi, che è stato costretto ad abbandonare Tale e Quale Show:

Scialpi invece è stato costretto ad abbandonare il programma dopo l’infortunio alla gamba al termine della quinta puntata, avvenuto mentre tornava in camerino con gli zatteroni dei Cugini di campagna. Stando a quanto apprende TvBlog la gara quindi prosegue con i 10 artisti rimasti. Scialpi dunque non verrà sostituito. Mancano ormai solo tre puntate alla fine di questa serie.

Un evento sfortunato, quello che ha colpito Scialpi, il quale teneva particolarmente a questo suo ritorno in tv dopo un periodo non semplice.