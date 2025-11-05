Martina e i gesti pesanti contro Ciro, Tina e Gianni dopo la puntata

Uomini e Donne, Martina De Ioannon lancia frecciate a Ciro Solimeno sui social: la reazione e il gesto verso gli opinionisti

Nuove tensioni tra i protagonisti di Uomini e Donne. Dopo l’ultima puntata andata in onda su Canale 5, Martina De Ioannon ha fatto parlare di sé per alcune mosse social piuttosto evidenti. L’ex tronista, infatti, ha lasciato intendere di non aver gradito la decisione di Ciro Solimeno di accettare il trono proposto da Maria De Filippi, gesto che ha sorpreso il pubblico e i presenti in studio.

Durante la puntata, Martina aveva partecipato a un confronto con Ciro e Gianmarco Steri, spiegando i motivi per cui in passato aveva scelto di non presentarsi in studio e raccontando la sua versione della fine della relazione con Ciro. Tuttavia, dopo l’offerta del trono a Solimeno, la giovane ha reagito con entusiasmo davanti alle telecamere, abbracciando l’ex fidanzato.

Una volta terminata la registrazione, però, l’atteggiamento di Martina è apparso molto diverso. Su Instagram ha messo like a un post che criticava la decisione di Ciro, suggerendo che il suo vero obiettivo fosse proprio quello di ottenere il trono: “L’importante è essere felici fuori, non qua… goditela! MARTINA HA BEN CAPITO L’OBIETTIVO QUAL ERA. (Anch’io)”, si legge nel commento che l’ex tronista ha apprezzato.

ma martina sta già rosicando e dando disperazione pic.twitter.com/yIDQ7JvItC — ninEtta (@mimeticaaaaa) November 4, 2025

Martina smette di seguire Tina e Gianni

Ma non è tutto. Martina ha anche smesso di seguire su Instagram Tina Cipollari e Gianni Sperti, che in studio l’avevano criticata duramente per il suo comportamento e per il modo in cui ha gestito la relazione con i due corteggiatori. Un gesto che molti fan hanno interpretato come una risposta indiretta alle parole degli opinionisti.

Intanto, fuori dagli studi Mediaset, la vita sentimentale di Martina sembra proseguire su un altro binario. Nelle ultime ore è stata avvistata in un ristorante romano in compagnia di Gianmarco Steri, con cui pare aver ritrovato complicità e serenità. Una fan presente nel locale ha immortalato il momento, condividendo sui social un breve video dei due insieme, sorridenti e affiatati.

Le dinamiche di Uomini e Donne continuano così a intrecciarsi anche al di fuori del programma, tra dichiarazioni social, reazioni a caldo e nuove storie che nascono lontano dalle telecamere.