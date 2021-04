Paolo Bonolis intervistato dal portale di Tiscali ha parlato del futuro televisivo di Ciao Darwin, amatissimo programma da lui condotto per molte edizioni: c’è possibilità di rivederlo in onda a breve? Scopriamolo!

Non mi sono mai vergognato di fare un prodotto come “Ciao Darwin” anche perché l’ho scritto: e che sono scemo? L’ho anche venduto e ha stra funzionato non solo quando è andato in onda ma anche quando lo hanno replicato, e replicato, e replicato e replicato. Quante volte? Direi troppe. Non mi sono mai pentito di averlo fatto e anzi mi sono molto divertito. Soprattutto nel leggere quelli che lo criticavano (vedi Aldo Grasso, ndr) perché nel loro modo di vedere che rispetto profondamente non hanno capito una mazza. Ma non credo che si possa tornare ora a fare “Ciao Darwin” sinceramente.

Per quale motivo? Perché non mi va per una serie di ragioni: usura del prodotto, che meriterebbe un lasso di tempo per rasserenarsi e lasciare anche una scia di disponibilità emotiva da parte nostra per tornare a farlo. È un prodotto piuttosto incombente e ti assicuro che un conto è farlo a 35-38 anni, un conto farlo a 60. È veramente una mazzata. Però è molto divertente. Anzi, credo che sia l’unico vero varietà perché è un fil rouge di due ore e 40 nel quale si schiudono 7/8 capitoli differenti. È scritto con capacità, poi magari non è sempre realizzato benissimo da parte mia. Ma si può dire che sia stato una specie di astronave madre. Da “Ciao Darwin” sono usciti spin off ovunque.