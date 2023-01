Chi vince Sanremo 2023? Pronostici Festival: Anna Oxa tra gli ultimi posti

Chi vince Sanremo 2023? Nel frattempo Mediaset ha riacceso Canale 5 e Maria De Filippi ‘sfiderà’ il Festival con C’è posta per te che andrà in onda in occasione della finalissima della kermesse musicale più famosa d’Italia.

Chi vince Sanremo 2023? Mengoni verso il bis: pronostici e quote

Per gli analisti di Stanleybet, però, Amadeus non ha nulla da temere: a vincere la sfida degli ascolti sarà la finalissima di Sanremo, davanti a 1,70, con Maria de Filippi che insegue a 1,90.

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, il prossimo 7 febbraio, i bookmaker confermano il loro favorito: dopo la vittoria nel 2013 con “L’essenziale”, Marco Mengoni è avanti sul tabellone di Olybet.it e William Hill a 3 volte la scommessa.

Ultimo è vicinissimo a 3,50, con Giorgia sul gradino più basso del podio a una quota compresa tra 3,50 e 3,75. Lazza scala la lavagna e si porta in quarta posizione a 8 volte la posta, doppia cifra (11) per Elodie e per Madame, offerta a 13 come Colapesce e Dimartino.

Si sale a 17 per il successo di Mara Sattei e Tananai, con Ariete a 21. A 26 la vittoria di uno tra Levante, Gianluca Grignani e gli Articolo 31, a 34 si piazzano i giovani gIANMARIA, Olly e LDA, insieme ai Coma Cose e ai Modà.

Vale 51 il trionfo di Colla Zio, Rosa Chemical e Mr Rain, con Leo Gassman e Paola e Chiara a 67. Si gioca 100 a 1 il primo posto di Shari, Sethu e Anna Oxa, mentre i Cugini di Campagna e Will chiudono ultimi a 201.

Duetti Sanremo 2023, ecco i primi nomi (bomba) tra Elisa e Eros Ramazzotti https://t.co/QU3KswJupu#sanremo2023 — BlogTivvu.com (@blogtivvu) January 25, 2023