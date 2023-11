Chi vince Ballando con le Stelle? Duello Simona Ventura-Wanda Nara, Teo Mammucari possibile outsider in quota

Dopo il primo mese di duelli in pista entra nel vivo la diciottesima edizione di Ballando con le Stelle. Per i bookie sarà una lotta tutta al femminile per il successo finale tra Wanda Nara, favorita a 1,90 nei confronti di Simona Ventura, fissata 2,35 e 2,50 volte la posta.

Terzo incomodo in quota il primo uomo in lizza, Teo Mammucari, offerto a 7, con a seguire Carlotta Mantovan a 11. Più lontani i giovani Sara Croce, data vincente a 26 e Lorenzo Tano a 31.

Poche chance di vittoria per Paola Perego, Antonio Caprarica, Ricky Tognazzi e Giovanni Terzi, tutti dati a 51 mentre chiude in lavagna Rosanna Lambertucci, ultima a 86.

Milly Carlucci parla degli ascolti a SuperGuidaTV

Sono molto soddisfatta, si tratta di una splendida conferma. La concorrenza aiuta a non stare sempre nella comfort zone. Sono fiera della mia squadra, del lavoro immenso e dei grandi risultati. A parte la scorsa stagione che ha avuto sviluppi particolari e imprevedibili, siamo sopra la media degli ultimi dieci anni. Abbiamo raccolto un gradimento che va addirittura oltre i numeri.