Anastasia Kuzmina ha rivelato tra le pagine di Novella 2000 chi è il suo fidanzato. Il nutrizionista Alessio Di Gennaro è la dolce metà della ballerina di Ballando con stelle che si esibisce in pista con Teo Mammucari.

Alessio Di Gennaro, chi è il fidanzato di Anastasia Kuzmina di Ballando con le stelle

Anastasia e Alessio stanno insieme dallo scorso anno. La ballerina di Ballando, tra le pagine del noto settimanale di gossip, ha svelato come ha incontrato il suo nuovo fidanzato:

L’ho conosciuto grazie a TikTok. Una sera, per caso, mi è apparso un suo video. L’ho guardato fino alla fine. E ho iniziato a guardarli tutti fino alle 3 di mattina.

Ma Anastasia non si è fermata lì. Approfittando del suo mestiere, ha deciso di organizzare una mossa da professionista: fissare una visita con Alessio.

“Ho pensato che volevo un ragazzo come lui: intelligente, bello, sensuale, un po’ piacione, perché mi piacciono i piacioni. Quindi gli ho scritto su Instagram e ho prenotato una visita”, ha rivelato con entusiasmo.

L’incontro avvenne nell’estate del 2022, e Anastasia ha confessato di aver avuto una svolta in quella fase della sua vita. Dopo una relazione poco definita che non le faceva stare bene, finalmente sembrava aver trovato quello che cercava.

“Intanto, prima di incontrarmi, lui mi ha iniziato a seguire e mi ha messo anche dei like, quindi un po’ di speranza ce l’avevo”. Quindi ha svelato che la prima visita è durata “più di due ore e mezzo. In seguito mi ha confessato di aver spostato tutti gli appuntamenti di quella mattina al pomeriggio, per avere almeno mezza giornata libera per me”.

Oggi i due si apprestano a festeggiare il primo anniversario che cadrà a gennaio 2024. “I miei lo adorano, mio fratello Nikita anche. Ma chi lo ama di più è mia nonna, che dall’Ucraina l’anno scorso è venuta a vivere in Italia. Lei non parla ancora l’italiano, ma si capiscono al volo”, ha concluso Anastasia Kuzmina.