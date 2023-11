Pasquale La Rocca, compagno di danza di Wanda Nara in Ballando con le stelle, è stato colpito da una forte febbre. Milly Carlucci lo ha annunciato ieri, proprio alla vigilia della puntata.

Pasquale La Rocca sta male: cosa farà Wanda Nara a Ballando?

Il ballerino non è riuscito ad allenarsi con la showgirl argentina e attualmente, sono in attesa per capire come affrontare questa situazione e trovare una soluzione proprio insieme a Wanda Nara.

Milly Carlucci collegandosi con La Vita in Diretta di Alberto Matano e ha rivelato:

Pasquale La Rocca ha il febbrone, sta a casa. Sta male. Ci siamo sentiti prima. Siamo in attesa di Wanda per sapere come risolvere. Oggi non si sono potuti allenare.

La showgirl argentina potrebbe esibirsi da sola oppure ballare con un sostituto del suo partner ufficiale.

Due giorni fa i due si erano scattati una fotografia mentre si trovavano in sala prove: “Preparando la sesta puntata di Ballando con le stelle. Eppure siamo già a metà percorso. Grazie a tutti per l’affetto che ci dimostrate. Che ballo vi piacerebbe vedere ?”, le parole riportate nella didascalia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@pasqualelarocca)