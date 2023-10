Chi sono i maestri della 18a edizione di Ballando con le Stelle 2023? Quest’anno Milly Carlucci ha deciso di non introdurre nuovi volti nel cast di ballerini professionisti che affiancheranno i concorrenti Vip in gara. Non ci resta che scoprire chi saranno e quali sono le coppie pronte a scendere in pista.

Chi sono i maestri di Ballando con le Stelle 2023

Sono 12, in tutto, i maestri di ballo che affiancheranno i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2023. Dopo aver svelato il cast ufficiale, Milly Carlucci, padrona di casa del talent ballerino in salsa Vip, ha svelato anche i nomi dei ballerini professionisti.

Per questa edizione Milly ha deciso di affidarsi ai volti storici del programma di Rai1, ovvero: Samuel Peron, Tove Villfor, Angelo Madonia, Anastasia Kuzmina, Lucrezia Lando e Alessandra Tripoli, il vincitore in carica Pasquale La Rocca, Simone Casula, Moreno Porcu e Giada Lini.

A loro si uniscono anche Luca Favilla e Maria Ermachkova, che lo scorso anno, sebbene non abbiano preso parte alla competizione, hanno accompagnato i vari ballerini per una notte.

Ma quali sono le coppie di Vip con i relativi maestri? Ecco gli accoppiamenti di Ballando con le Stelle 2023:

Carlotta Mantovan – Moreno Porcu Teo Mammucari – Anastasia Kuzmina Simona Ventura – Samuel Peron Rosanna Lambertucci-Simone Casula Paola Perego – Angelo Madonia Lorenzo Tano – Lucrezia Lando Wanda Nara – Pasquale La Rocca Ricky Tognazzi – Tove Villfor Lino Banfi-Alessandra Tripoli Antonio Caprarica – Maria Ermachkova Giovanni Terzi – Giada Lini Sara Croce – Luca Favilla.