Con l’esordio del quarto Festival di Sanremo 2023 targato Amadeus ci si interroga, inevitabilmente, sulla vita privata del conduttore della kermesse, a partire dai figli. Amadeus ha due figli avuti da due differenti relazioni: Alice, primogenita, nata dal primo matrimonio con Marisa Di Martino e José Alberto, il piccolo di casa nato dalla relazione attuale con Giovanna Civitillo.

Alice e José, chi sono i figli di Amadeus

I figli di Amadeus, in realtà, non sono del tutto ‘sconosciuti’ al pubblico di Sanremo, essendo stati entrambi protagonisti proprio nel passato Festival, in modo particolare il piccolo José Sebastiani.

José prende il nome proprio da Mourinho, dal momento che il papà Amadeus è un grande tifoso dell’Inter. Nella precedente edizione del Festival non ha saltato una serata, sedendosi sempre in prima fila, al fianco di mamma Giovanna Civitillo.

Alice Sebastiani è la figlia primogenita di Amadeus ed anche lei era presente in prima fila accanto a Giovanna e al fratello José. Ventisei anni, laureata in Fashion Business alla Marangoni di Milano, Alice è nata dal primo matrimonio del conduttore.

Molto riservata, non ha mai sfruttato la popolarità del padre ed è rimasta sempre molto lontana dai riflettori, ad eccezione della finale dello scorso Festival di Sanremo quando ha condiviso una foto di papà Ama sdraiato al centro del palco insieme ai vincitori Blanco e Mahmood, e poi un altro scatto in posa con il cantante 19enne.

Quella di Amadeus è una felice famiglia allargata, come ha raccontato la stessa moglie Giovanna Civitillo a Verissimo che parlando di Alice l’ha definita “un pezzo del mio cuore, è stata la bambina che mi ha fatto scoprire il lato materno. Sono cresciuta insieme a lei. Oggi siamo più di una mamma e una figlia, siamo complici, amiche e confidenti. Questo è bellissimo. Non è facile né scontato, ma noi ci siamo riuscite. Io ho incontrato un padre single e lei quando mi ha conosciuto ha chiesto al suo papà perché non si fidanzasse con me. Alice mi ha scelta”.

