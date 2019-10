Chi l’ha visto puntata 30 ottobre: Alessio Vinci, Claudia Stabile e Luca Sacchi, replica streaming

Questa sera, mercoledì 30 ottobre, si rinnova su Rai3 l’appuntamento con il Chi l’ha visto, come sempre in diretta e condotto da Federica Sciarelli. Compito della padrona di casa sarà quello di occuparsi non solo di scomparse misteriose ma anche di casi di cronaca ancora senza una soluzione, tra cui alcuni cold case. Omicidi, truffe romantiche e morti senza un responsabile. Numerosi i casi al centro del nuovo appuntamento, in onda dalle 21.20 circa sulla terza rete di casa Rai. Di seguito le anticipazioni della serata e le informazioni per poter seguire Chi l’ha visto anche in streaming.

Il caso Alessio Vinci a Chi l’ha visto del 30 ottobre

Si torna a parlare di Alessio Vinci nella nuova puntata odierna. Chi ha incontrato il giovane a Parigi, prima di andare incontro alla sua morte? Tutte le novità nel programma di Rai3 in onda nella prima serata di oggi. Sulla morte di Alessio Vinci, la Francia ha deciso di portare avanti le indagini.

Tuttavia, ancora non è chiaro come mai lo studente modello del politecnico di Torino sia andato in un albergo di Parigi, per poi cadere giù da una gru di un cantiere. In studio ci sarà il nonno di Alessio che continua a chiedere la verità su quanto successo al giovane nipote.

La scomparsa di Claudia Stabile e la morte di Luca Sacchi

Il programma di Rai3 si occuperà anche della strana scomparsa di Claudia Stabile, la mamma della provincia di Palermo di cui non si hanno più notizie da quasi un mese. Infine, aggiornamenti in diretta sull’omicidio di Luca Sacchi, il giovane assassinato a Roma.

CHI L’HA VISTO, DIRETTA STREAMING E REPLICA – In riferimento alla visione in streaming della nuova puntata di stasera, ricordiamo che su Rai.Tv sarà possibile vedere la ‘diretta’ della puntata in concomitanza con la messa in onda su RaiTre, mentre poche ore dopo, sul sito Rai.Tv sarà visibile la replica streaming della puntata.