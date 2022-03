Si chiama Veronica Rimondi ed è la nuova tronista di Uomini e Donne. Nel corso della registrazione di ieri del dating show di Maria De Filippi è stata ufficialmente presentata e nel frattempo su WittyTv è stato pubblicato il suo video di presentazione: conosciamola meglio.

Veronica Rimondi viene da Ferrara ed ha 26 anni. Si è laureata nel periodo del Covid e subito dopo ha iniziato a lavorare nell’azienda del padre. Vive nella casa di proprietà di papà (dal 2017) ma alla domanda se è una ‘figlia di papà’ ha replicato: “in che senso?!”.

Ecco come si è descritta la nuova tronista nel corso del provino:

Nel video di presentazione Veronica ha avuto modo di parlare anche della sua famiglia, svelando:

Ho avuto la grande fortuna di crescere in una famiglia che mi ha sempre amata e sostenuta in ogni momento della mia vita. Mamma e papà si sono separati quando ero piccola ma non posso dire che ho avuto una vita difficile. La mia famiglia non mi ha mai fatto mancare nulla. Sono molto legata a mamma e alla mia sorella e grata a papà per avermi permesso di lavorare nell’azienda di famiglia.