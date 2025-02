Chi è Settembre a Sanremo 2025 con Vertebre: vero nome e significato canzone

Il Festival di Sanremo 2025 ha visto emergere una nuova stella nella categoria Nuove Proposte: Settembre, nome d’arte di Andrea Settembre, un giovane napoletano classe 2001. Con il suo brano “Vertebre”, l’artista ha portato sul palco una canzone che affronta le fragilità personali della sua generazione, esplorando il conflitto interiore tra la necessità di apparire adulti e le insicurezze che spesso affliggono i giovani d’oggi.

Settembre a Sanremo 2025: chi è

Andrea Settembre ha iniziato a sviluppare la sua passione per la musica fin da bambino. La sua carriera ha preso il via sui social media, dove ha condiviso le sue prime esibizioni, attirando l’attenzione di un pubblico sempre più vasto. Nel 2019, ha partecipato a “The Voice of Italy”, entrando nel team di Gigi D’Alessio, ma è stato eliminato nella fase delle “Battle”. Successivamente, nel 2023, ha preso parte alla diciassettesima edizione di “X Factor”, entrando nella squadra capitanata da Dargen D’Amico e raggiungendo la semifinale.

Il significato di Vertebre

Il brano “Vertebre” rappresenta un punto di svolta nella carriera di Settembre. In un’intervista rilasciata a Sky TG24, il giovane artista ha spiegato il significato della canzone: “Vertebre è un brano importantissimo per me, fondamentale, l’ho scritto perché avevo bisogno di dire un po’ quello che mi girava per la testa, pensieri sulla mia generazione, sull’avere vent’anni, tutti li abbiamo avuti, non è facile per nessuno”.

La performance di Settembre sul palco dell’Ariston è stata accolta con entusiasmo dal pubblico e dalla critica. La sua voce graffiante e il suo stile unico, che fonde la tradizione musicale partenopea con sonorità moderne, hanno colpito nel segno, rendendo “Vertebre” una delle esibizioni più memorabili del Festival.